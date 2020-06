Cancelan Maratón de Nueva York por COVID-19. La epidemia de COVID-19 que afecta a los Estados Unidos cobró una nueva víctima deportiva. Los organizadores del Maratón de Nueva York anunciaron la cancelación de este importante evento, que cumple 50 años, debido al riesgo sanitario que enfrentarían los participantes de esta justa programada originalmente a correrse el 1 de noviembre.

The 2020 #TCSNYCMarathon, set to take place on Nov. 1, has been canceled due to coronavirus-related health and safety concerns. Registered runners will be contacted by July 15 regarding their cancellation resolution options, including a refund. Learn more: https://t.co/8TlWiekDss pic.twitter.com/mUnrcCayaz

— TCS New York City Marathon (@nycmarathon) June 24, 2020