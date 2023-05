Cancelan el GP de Imola por graves afectaciones climáticas

Se suspende la realización del Gran Premio de Emilia-Romaña que se llevaría a cabo este fin de semana, por “graves” afectaciones climáticas, así lo informó en un comunicado la directiva de la Fórmula 1.

“La decisión se ha tomado porque no es posible celebrar el evento con seguridad para nuestros aficionados, los equipos y nuestro personal, y es lo responsable dada la situación a la que se enfrentan las ciudades de la región. No sería correcto presionar más a las autoridades locales y a los servicios de emergencia”, detalló el escrito.

El pasado martes, autoridades de protección civil, obligaron al personal de la Fórmula 1 a evacuar el Autódromo Enzo e Dino Ferrari, en donde se disputaría el Gran Premio, provocando incertidumbre entre fanáticos y posibles asistentes.

The decision has been taken not to proceed with the Grand Prix weekend in Imola #EmiliaRomagnaGP #F1 pic.twitter.com/4taauGnFEA

El río Santerno, que se encuentra a un costado del circuito de Imola, rodeó de agua las instalaciones deportivas por el nivel de desbordamiento que alcanzó.

Según medios italianos, al menos cinco personas fallecieron por las fuertes lluvias que han causado innumerables estragos en la población.

Pilotos como Checo Pérez, George Russel, y Max Verstappen han expresado sus sensaciones tras la cancelación, e invitan a los ciudadanos residentes en Italia, a cuidarse y a mantenerse a salvo.

All my thoughts and prays with

the people in the Italian region

of Emilia Romagna 🇮🇹



We’re not racing there this weekend,

but hopefully we can get back soon.



Please stay safe!



Tutti i miei pensieri e preghiere

con le persone nella regione

italiana dell'Emilia Romagna.… https://t.co/X8C2Wsf04C