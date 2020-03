Canadá no participará en Tokio 2020 por pandemia de coronavirus. Ante la indecisión del Comité Olímpico Internacional (COI) sobre el futuro de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, el Comité Olímico Canadiense (CBC) dio a conocer la noche de este domingo su negativa a participar en esta justa, en caso de que no se postergue debido a la crisis sanitaria que padece el mundo por el COVID-19.

BREAKING: The Canadian Olympic Committee and Canadian Paralympic Committee will refuse to send athletes to the Tokyo Olympics if the event is not postponed.The 2020 Games are currently set to begin on July 24. News release: pic.twitter.com/NT8twsqAXI

— CBC News Alerts (@CBCAlerts) March 23, 2020