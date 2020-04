Campestrini tunde a Maradona: “Me dejó sin nada”. En el futbol hay acciones que no se olvidan. Un penal fallado, un autogol grosero, sin embargo, para Cristian Campestrini, la situación no ocurrió dentro de un terreno de juego. El actual portero de Celaya criticó severamente la actitud de Diego Armando Maradona a quien acusa de dejarlo sin futbol.

Como la mayoría de los argentinos, Campestrini tenía entre sus ídolos a Maradona. Sin embargo, eso cambió en 2018. A ‘Pelusa’ le ofrecieron un puesto en la directiva del Dinamo de Brest de Bielorrusia. El mítico ‘Diez’ habló con Cristian para llevárselo.

Todo parecía un cuento de hadas sin embargo el final no fue feliz para Campestrini. Tras rescindir contrato con Dorados de Sinaloa, Cristian se quedó seis meses sin jugar por una decisión de Maradona. El ‘10’ asumió el cargo, curiosamente, del Gran Pez y dejó en el limbo al cancerbero argentino.

“Me llamó ofreciendo el desafío que era muy lindo para mi carrera, pero faltando un día para el cierre del libro de pases me avisó que se iba a dirigir a Dorados y que yo me buscara club. Cerró el libro y me tuve que quedar entrenando solo de la mejor manera”, contó Cristian Campestrini en diálogo con TNT Sports.

#TNTSportsEnCasa 🏠 | Cristian Campestrini, arquero de Celaya FC 🇲🇽 🗣 "Soy calentón. En los entrenamientos era de romperme las remeras como el increíble Hulk"

🗣 "En la primera semana de Olimpia 🇵🇾 estaba re caliente en las prácticas"

🗣 "Mejoré mucho mi temperamento" pic.twitter.com/tHqmxom4Zp — TNT Sports LA (en 🏡) (@TNTSportsLA) April 20, 2020

“Gracias a Dios no llegué a estar ni un día en Dorados con Maradona. Para mí el fútbol tiene otros valores, otros códigos. El mayor de los respetos con él pero siempre se lo idolatra demasiado, entonces yo soy una persona que lucha por otras cosas, por otros valores y no me gusta tanto el franeleo. Es una figura muy pública pero seguramente hubiese sido una relación técnico-jugador”, continuó en su relato Campestrini.

El actual portero de Celaya, como buena novia de rancho, sacó su furia y cargó severamente contra Maradona. Habló sobre su paso con Dorados de Sinaloa donde ‘Pelusa’ alcanzó dos finales, perdiendo ambas ante San Luis.

“Le tocó llegar a dos finales y las perdió las dos. Llegar acá, revolucionar todo y salir segundo… Es como dice Bilardo, que del segundo no se acuerda nadie. Entonces eso me dejó tranquilo”, contó Campestrini. “No me gusta tanto el franeleo. Maradona es una figura muy pública, pero seguramente hubiese sido una relación técnico-jugador”, añadió el portero.

#TNTSportsEnCasa 🏠 | Campestrini 👇 🗣 "Le mandé un audio picante a Maradona, no me iba a quedar callado ni decirle nada bonito"

🗣 "Se lo envié a través del utilero de Dorados"

🗣 "Sé realmente cómo me manejo. De la línea de cal para adentro siempre me manejé muy leal" pic.twitter.com/dDO29zjMNv — TNT Sports LA (en 🏡) (@TNTSportsLA) April 20, 2020

Campestrini culminó su ‘desahogo’ explicando que Maradona lo tiene bloqueado en Whatsapp. Sin embargo, se las ingenió para decirle sus cosas con un mensaje ‘picante’.

“Encontré la forma y le dejé un mensajito de audio por un conocido en común… Fue picante, no me iba a quedar callado”, sentenció Campestrini que pese a la acción no guarda rencor. “Le pediría una foto. No guardo rencor con nadie. Dejo todo en manos de Dios y la Virgen. Y si me dice ‘¿Querés atajar?’, lo haré”, concluyó Campestrini.

#TNTSportsEnCasa 🏠 | Campestrini 👇 🗣 "Maradona me dejó sin nada"

🗣 "Como dijo Bilardo, del segundo nadie se acuerda"

🗣 "Revolucionó México cuando llegó a Dorados. Llegó a dos finales pero las perdió"

🗣 "No pude hablar más con él porque me bloqueó en el celular" pic.twitter.com/wAlzN2dzBU — TNT Sports LA (en 🏡) (@TNTSportsLA) April 20, 2020

