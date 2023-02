Campeones de NASCAR se definirán en un playoff.

El campeón NASCAR México y NASCAR Challenge 2023 se definirán con un sistema de puntuación de playoffs, en la temporada que es de 12 fechas, las primeras 10 fechas se nombrarán como “Temporada Regular”.

Al finalizar la fecha 10 en la categoría NASCAR México, pasarán a los playoffs 6 pilotos que serán los 4 primeros del campeonato de pilotos y 2 comodines.

Para la categoría NASCAR Challenge, serán 4 pilotos elegibles para los playoffs. Los pilotos serán los tres primeros del campeonato más un comodín.

Los comodines serán los pilotos con por lo menos una victoria y que estén mejor colocados en el campeonato de pilotos, en caso de no haber pilotos con victoria será con segundos lugares y así sucesivamente hasta definir los mejores resultados. En caso de un empate aplicará la regla de desempate contemplada en el reglamento deportivo que indica se tomará en cuenta quien haya obtenido en mejor resultado primero.

Al finalizar la fecha 11 a los pilotos contendientes se les sumarán a sus puntos de playoff, los puntos por posición de la carrera, si un piloto de playoffs gana la carrera (en su categoría) recibirán los puntos extra por victoria, vuelta de líder y piloto con más vueltas de líder.

Para poder participar en los “PlayOff”, para los playoffs. A menos de que NASCAR México autorice lo contrario, los autos deben participar en todos los eventos de la temporada regular (No se considera participación un start and park). Si durante las prácticas y/o calificación el auto sufre un accidente y por determinación del área técnica el auto no puede participar en la carrera, se considerará como si el auto hubiera participado en la carrera.

Si a criterio de NASCAR México, los resultados de una carrera son afectados, alterados y/o modificados por acciones de pilotos y/o equipos se considera una falta muy grave y podrán ser sancionados hasta con la exclusión de los playoffs, esta determinación es únicamente a criterio de NASCAR México.

Un piloto o equipo que reciba una penalización técnica a partir del nivel 2 o una penalización deportiva que sea considerada como muy grave, el resultado de esa carrera no se considerará para ser elegible.

Los 4 pilotos de la categoría NASCAR México y los 3 de NASCAR Challenge con más puntos serán los que pasen a la final, quedando eliminados 2 de NASCAR México y 1 de NASCAR Challenge.

En la fecha 12 el piloto que finalice en la mejor posición de su categoría será el Campeón, en las siguientes posiciones del campeonato se colocarán los pilotos del playoff de acuerdo como crucen la meta sin importar los puntos.

Para la fecha 11 los pilotos que pasaron a los playoffs comenzarán la carrera con la siguiente puntuación:

NASCAR MEXICO

1.- 1015, 2.- 1010, 3 1006, 4.- 1003, 5 .- 1001, 6- 1000.

NASCAR CHALLENGE

1.- 1010, 2.- 1006, 3.- 1003, 4.-1001.

