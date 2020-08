Cameron Smith se perderá la temporada de la NFL por problema cardíaco. Los Vikingos de Minnesota recibieron una dura noticia durante la noche del sábado, al enterarse que uno de sus apoyadores se perderá toda la temporada 2020 de la NFL por una operación a corazón abierto. Cameron Smith dio a conocer se someterá a este procedimiento para reparar una válvula aórtica bicúspide.

Vikings LB Cameron Smith, Sacramento area athlete & former Granite Bay HS star, announces on IG that he’ll need open heart surgery. He found out after testing positive for coronavirus. 🙏🏼 pic.twitter.com/uGjpMbTzbf

— Sean Cunningham (@SeanCunningham) August 8, 2020