“Camarón” Rodríguez gana el Altozano Open.

José de Jesús “Camarón” Rodríguez se llevó el Altozano Open, octava etapa de la temporada 2022-23 de la Gira de Golf Profesional Mexicana (GGPM) y quinta avalada por el Official World Golf Ranking (OWGR)

Vino de atrás. El mexicano José de Jesús “Camarón” Rodríguez, se alzó con el triunfo del Altozano Open, octava etapa de la actual campaña de la Gira de Golf Profesional Mexicana (GGPM) que finalizó el día de hoy en el Club Altozano Morelia.

José de Jesús “Camarón” Rodríguez, remontó una desventaja de seis golpes para la jornada final al registrar una tercera ronda de 67 golpes para un total de 208 golpes, 8 bajo par, actuación que le dio al guanajuatense su novena victoria en la GGPM, lo que lo ratificó como el máximo ganador en la historia del circuito nacional.

“Camarón” Rodríguez gana el Altozano Open

“Fue un gran triunfo, no sin antes sufrir un poco al final, ya que llevaba una ventaja de tres golpes, fue un final cardiaco”, comentó Rodríguez quien salió con bogey en el hoyo 18 para cerrar el desenlace del torneo michoacano el cual repartió una bolsa de un millón 600 mil pesos y que otorgó puntos para el Official World Golf Ranking (OWGR).

“Me siento muy contento por ser el más ganador de esta gira. Estoy agradecido con toda la gente que hace posible este gran circuito el cual ya tiene renombre a nivel internacional, de hecho a mí, mis compañeros del Korn Ferry Tour me preguntan, es una gran plataforma para todo el golf continental”, agregó el campeón, quien se hizo acreedor a un cheque de 265 mil pesos.

Qué, por qué y para qué practicar mindfulness en 10 puntos

Alessandros Racing, con doble top-10 en Chihuahua

Con un score de 209 golpes, siete bajo par, finalizaron empatados en la segunda posición los mexicanos Juan Carlos Serrano y Óscar Serna. “La verdad es que he venido jugando muy bien, he practicado mucho ya que en los últimos tres años había venido jugando muy mal, estamos de regreso, este resultado me da mucha confianza para lo que sigue”, dijo Serna, ex integrante del European Tour.

El mejor jugador amateur de Altozano Open, justa correspondiente al calendario del PGA Tour Latinoamérica fue el mexicano Emilio Arellano quien con un marcador de 219, tres arriba, finalizó empatado en el sitio 19.

ProAm

Todo un éxico resultó ser el tradicional ProAm, antesala del Altozano Open, octava fecha de la actual campaña de la Gira de Golf Profesional Mexicana (GGPM) que se celebra en el Club Altozano Morelia.

Un total de 17 grupos integrados por tres amateurs y un profesional, disfrutaron de una excelente jornada de golf en el trazado michoacano. El equipo ganador de la competencia fue el encabezado por el profesional Sebastián Vázquez y los aficionados Víctor Mercado, Luis Navarro y Alan González.

La segunda posición fue para los amateurs Benjamín Martoel Moya, Benjamín Martorel Torres, Humberto Mendoza encabezados por el profesional Manuel Torres. Finalmente el tercer sitio fue para el profesional Rodolfo Cazaubón y los amateurs Agustín Chávez, Juan Pablo Ornelas y Eduardo Chávez.

Campeones Temporada 2022-23

1 Amanali Joel Thelen (EU) 197, -17

2 Campestre León Isidro Benítez (Méx) 196,-20*1

3 Valle Alto Raúl Pereda (Méx) 198, -15

4 El Campanario José Cristóbal Islas (AM/Méx) 196, -20

5 Tabachines José Toledo (Gua) 196,-17*2

6 Campestre Puebla Carlos Ortiz (Méx) 205, -11

7 Campestre Aguascalientes Luis G. Garza (Méx) 202, -14

8 Altozano Morelia José J. Rodríguez (Méx) 208, -8

*1 Desempate con José de Jesús Rodríguez

*2 Desempate con Sebastián Vázquez.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ