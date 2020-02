Cam Newton seguirá en Carolina como mariscal de campo. Las Panteras de Carolina, contrario a lo que se pensaba, estarían dispuestas a mantener en el equipo al mariscal de campo Cam Newton. De acuerdo a información de Ian Rapoport, reportero de NFL Network, los Felinos están contentos con la evolución de la lesión de pie del pasador y con su actitud en torno a su rehabilitación.

From NFL Now: The #Panthers are planning to move forward with QB Cam Newton… and all that it means 👇🏽👇🏽👇🏽 pic.twitter.com/Z1pF2gY7nL

“El entrenador de las Panteras, Matth Rhule, y su staff han sido alentados por la manera en que Cam Newton ha realizado su rehabilitación y por lo decidido que están en regresar a su mejor forma física. Él ha pasado mucho tiempo en la ciudad (Carolina)”, publicó Rapoport en su cuenta de twitter.

#Panthers coach Matt Rhule and his staff have been encouraged with how Cam Newton has treated his rehab and how intent he is to get back to top form. He’s spent plenty of time in town. With so much to rebuild in other areas, having a legit starter in place eases the transition. https://t.co/LIvqQDj5b5

Por su parte, Rhule aseguró que el mariscal de campo estará en el roster de la Panteras cuando la temporada comience y expresó su emoción por poder trabajar con Cam Newton.

“Estoy increíblemente emocionado por tener una oportunidad de trabajar con Cam (Newton). Es un hombre impresionante y realmente disfruté el poder conocerlo. Está haciendo un gran trabajo (con su recuperación). Estoy emocionado por tenerlo sano”, declaró el head coach de las Carolina.

Rhule on Newton: “I really want him on the team.”

Rhule won’t speculate on the starter or not question for any player on the team.

