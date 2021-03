Cam Newton se queda en New England Patriots.

El quarterback hizo ocho touchdowns y diez intercepciones durante la temporada 2021 de la NFL.

Los Patriots de New England parecen regresar a la temporada 2021 con Cam Newton al frente, y ha recibido de nuevo la confianza para renovar por un año más.

El quarterback llegó como reemplazo de Tom Brady el año pasado y aunque no vivió su mejor momento en el equipo, según información surgida este viernes, Newton habría llegado a un acuerdo por una extensión de un año y 14 millones de dólares.

El acuerdo confirma la confianza de Belichick en el quarterback, quien no tuvo su mejor producción de su carrera. Newton completó 242 de 368 para 2,657 yardas aéreas, 8 touchdowns y 10 intercepciones algo que no puede ser 100% su culpa de él. Yaa que New England no tuvo el equipo de receptores que se esperaba.

Newton fue uno de los mejores corredores del equipo completando 592 yardas en 137 intentos. Además de 12 touchdowns, logrando una marca de 7-8 victorias con él en los controles, algo que no fue suficiente ya que no llegaron a playoffs por primera vez desde 2008.

En toda su carrera, Newton ha logrado 31,698 yardas con 190 touchdowns. Y 118 intercepciones y ha corrido para 5,398 yardas y 70 touchdowns, teniendo la mayor en Carolina.

Bucaneros extienden a Tom Brady por un año más. Poco más de un mes después de ganar su séptimo Super Bowl, Tom Brady recibió un nuevo premio.

Cam Newton se queda en New England Patriots.

Este viernes, los Bucaneros de Tampa Bay y el histórico mariscal de campo llegaron a un acuerdo para extender su contrato por un año, por lo que permanecerá en la franquicia hasta la temporada de 2022.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen