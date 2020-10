Cam Newton rompe el silencio tras contraer COVID-19. Cam Newton utilizó sus redes sociales para hablar por primera vez, después de que se conociera que contrajo COVID-19. El mariscal de campo de los Patriotas de Nueva Inglaterra tomó positivamente su diagnóstico, el cual lo dejará fuera de acción por espacio de dos semanas y señaló que tomará el tiempo en que esté alejado del equipo para reflexionar acerca de su vida.

Patriots will travel to Kansas City with two planes: One will carry roughly 20 people who had close contact with Cam Newton, and the other will carry everyone else https://t.co/9LwVbnw7S7

“Nunca me cuestionaré las razones de Dios. Siempre responderé con un: sí, señor. Aprecio todo el amor, apoyo y los buenos deseos. Tomaré este tiempo para estar sano y reflexionar sobre las otras magníficas cosas por las cuales debo estar agradecido”, publicó el pasador en su cuenta oficial de Instagram.

El día de ayer, la noticia de que Newton arrojó un resultado positivo en las pruebas de coronavirus sacudió el mundo de la NFL. Ante este y otro caso en los Jefes de Kansas City, la Liga determinó posponer el partido entre los actuales campeones y los Patriotas, a la espera de conocer más resultados de los tests practicados a ambos equipos.

Newton, quien se encuentra en su primera campaña en Nueva Inglaterra, tiene marca de 2-1 como mariscal titular de los seis veces campeones del Super Bowls y ha lanzado 714 yardas. Además, acumula 149 yardas terrestres en 35 acarreos y cuatro touchdowns.

BLESS UP! 🙌 🚨Today on FOX NFL insider jayglazer said that Cam Newton is asymptomatic, which would mean that the Patriots could get him back much sooner, potentially later this week 👀🔥🔥 this is step 1, next he will need to have 2 negative test results before returning. pic.twitter.com/FHsueNz9tc

— New England Patriots (@patriotsfanpage) October 4, 2020