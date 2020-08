Cam Newton habla sobre su contratación con los Patriotas. Cam Newton acordó su incorporación con los Patriotas de Nueva Inglaterra hace algunas semanas, sin embargo, aún no puede digerir que haya llegado al equipo más ganador de la historia del Super Bowl. El exjugador de las Panteras de Carolina detalló que se encuentra emocionado por la oportunidad de pertenecer a esa franquicia y que cada día se “pellizca” para confirmar que no vive en un sueño.

Cam Newton embracing the challenge of replacing Tom Brady https://t.co/4zK9FXJa53

“Nadie sabe lo emocionado que estoy, solo ser parte de esta organización, de muchas maneras. Siguiendo una dinastía tan poderosa que ha enriquecido el prestigio, un linaje de éxito. Muchas personas se esconderían por la idea de hacer ciertas cosas. Pero para mí, creo que esta oportunidad es una de la cual me debo despertar pellizcándome cada día. Es surreal”, expresó Newton en su primera conferencia de prensa.

El pasador añadió que no tiene “nada” que probar a nadie, empero, indicó que jugar con los Patriotas es un reto que lo motivará a dar lo mejor de sí.

“No tengo nada que probar, especialmente a nadie. Debo probarme a mí mismo. Ese es un reto diario. No creo que las expectativas de alguien sobrepasen mis propias expectativas sobre mí mismo. Solo veo hacia adelante… mi trabajo es venir aquí, competir, poner a este equipo en la mejor situación para ganar. Hacer mi parte”, añadió.

Cam Newton’s first official photo in his Patriots jersey. pic.twitter.com/tn5SVJIl1M

— Field Yates (@FieldYates) August 4, 2020