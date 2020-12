Cam Newton desea seguir con los Patriotas. Cam Newton consiguió un contrato de una temporada para relevar a Tom Brady en los Patriotas de Nueva Inglaterra, sin embargo, las cosas no han resultado lo que él esperaba. Ante la eliminación del equipo de la postemporada, por primera vez en 11 años, el mariscal de campo no habló acerca de la posibilidad de perder la titularidad en las últimas dos semanas del calendario.

Cam Newton sabe que no ha cumplido con las expectativas, pero…



¡Manda este mensaje! 😲👇https://t.co/4AIChecdVn — NFLLive_esp (@NFLLive_esp) December 22, 2020

“Voy a dejarlo en manos de las personas en las que la dejé desde el primer día. No voy a alimentar eso. Todavía estoy en una entrevista de trabajo, para ser honesto contigo”, declaró Newton a una estación de radio.

Cam Newton está loco por seguir. Mi opinión ya la he comentado varias veces. Creo que Patriots acertaría renovándolo por un contrato similar al actual. No está para ser QB1, pero, por ese dinero, yo lo quiero en mi equipo. pic.twitter.com/tbYYxocTeE — Ex-Bandwagoners Hispano-Armenios (@catanovski) December 21, 2020

Newton ha sido severamente criticado por su nivel de juego y los problemas que ha tenido para dirigir a la ofensiva de Nueva Inglaterra. Pese a esto, el otrora seleccionado número uno del Draft de la Panteras de Carolina señaló que desea seguir en la NFL y mencionó que tiene “mucho futbol americano” dentro de sí.

Dwayne Haskins asiste a club nocturno y viola el protocolo de la NFL

Muere Kevin Greene, legendario exjugador de la NFL

Cam Newton desea seguir con los Patriotas para la próxima temporada y rechaza que se vaya a retirar de la NFL

“Todavía me queda mucho fútbol americano. Todavía quiero jugar. Tengo la necesidad de mejorar. No puedo salir así. Definitivamente no puedo terminar salir”, agregó el ganador del premio MVP de la temporada 2015.

Cam Newton vía instagram dijo que quiere ser "parte de la solución" para New England



¿Le darías otra oportunidad con un equipo mejor armado? pic.twitter.com/eIfFT4t8rL — Somos Pats (@PatriotsMexico) December 22, 2020

Cam Newton firmó un contrato por un año con Nueva Inglaterra el pasado 8 de julio. En su primera campaña con el equipo, Newton suma 2,381 yardas por aire, cinco pases de anotación y 10 intercepciones. Además, acumula 489 yardas por tierra y 11 touchdowns. Con la derrota del domingo ante los Delfines de Miami, los Patriotas (6-8) quedaron matemáticamente eliminados de la postemporada.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen