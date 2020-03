Cam Newton dejará a Carolina tras llegada de Teddy Bridgewater. Momentos después de que se reportara que las Panteras de Carolina habían acordado por tres años con Teddy Bridgewater, el equipo anunció que había otorgado permiso a Cam Newton para que concrete un cambio, una vez que perdió su puesto como mariscal de campo de la franquicia.

#Panthers give Cam Newton permission to seek a tradehttps://t.co/Vf3GSBVA1j — Carolina Panthers (@Panthers) March 17, 2020

A través de un comunicado de prensa, las Panteras anunciaron el sorpresivo divorcio con Newton, a quien habían ratificado hace algunas semanas como el titular del puesto para la temporada 2020.

Panthers give QB Cam Newton permission to seek trade. pic.twitter.com/6ahetxdY2o — NFL (@NFL) March 17, 2020

“Las Panteras dieron permiso al mariscal de campo Cam Newton este martes para buscar un cambio. El gerente general, Marty Hurney, se reunió con Newton y sus representantes para discutir el plan, señalando el final de su carrera de nueve años en Carolina”, publicó el equipo.

QB1 and only. Thank you. You left an indelible mark on this franchise and you did it your way. pic.twitter.com/nFSzbp1sAO — Carolina Panthers (@Panthers) March 17, 2020

Ante este anunció, Cam Newton no guardó silencio y respondió la publicación del equipo en su cuenta de Instagram. El mariscal de campo egresado de la Universidad de Auburn aseguró que no pidió se cambiado y culpó al equipo su salida.

Cam Newton dejará a Carolina tras llegada de Teddy Bridgewater, Panteras lo ponen transferible

“Detengan el juego de palabras. Nunca pedí por esto. No hay forma de esquivar esto. Amó a las Panteras hasta la muerte y siempre los amaré. Por favor no traten de jugar conmigo o manipular la narrativa y actuar como si yo hubiera querido esto, ustedes me forzaron a esto”, expresó el aún jugador de Carolina.

Con el anuncio de las Panteras, Newton vestirá un próximo uniforme cuando arranque la temporada de la NFL en el próximo mes de septiembre. Tras ser escogido con la primera selección global del Draft 2019, ‘Super Cam’ ayudó a cambiar el rumbo de la franquicia y se convirtió en la cara de la misma.

Su espectacular temporada de 2015 le valió ser nombrado el Jugador Más Valioso de la NFL y coronó su actuación al llevar por segunda ocasión en la historia a las Panteras al Super Bowl, en donde cayeron ante los Broncos de Denver.

Breaking: The Panthers have given Cam Newton permission to seek a trade, the team has announced. pic.twitter.com/lwin4fYbaz — SportsCenter (@SportsCenter) March 17, 2020

Newton lideró en cuatro ocasiones a las Panteras a los playoffs entre 2013 y 2017. Sin embargo, las lesiones han ocasionado una baja de su rendimiento. En 2018 participó en 14 encuentros, pero lució en ocasiones fuera de ritmo. El año pasado, solamente disputó los dos primeros partidos de la campaña y observó desde las laterales el resto del certamen.

Breaking: The Panthers are finalizing a deal with Teddy Bridgewater as their new franchise QB, per @RapSheet pic.twitter.com/CN19bku7Ck — Bleacher Report (@BleacherReport) March 17, 2020

En nueve temporadas en la NFL, acumula 29,041 yardas, 182 pases de anotaciones y 108 intercepciones. Además, debido a su versatilidad, Newton suma otras 4,806 yardas terrestres y 58 touchdowns por esta vía.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.