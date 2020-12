Callum Smith confía en derrotar al Canelo Álvarez. El sábado por la noche, Saúl Álvarez tendrá su primera y única pelea de 2020, cuando se mida ante Callum Smith en el Alamodome en San Antonio, Texas. A escasos días del combate, el boxeador británico analizó al Canelo y mencionó que el mexicano está limitado por su tamaño para competir en la división del peso súper mediano (168 libras).

Callum Smith buscará 'vengar' a su hermano Liam, quien perdió ante "Canelo" Álvarez una pelea por el título supermediano en 2016. https://t.co/rExnRfrYcT — CANCHA (@CANCHAELNORTE) December 15, 2020

“En mi opinión, no, no es un peso súper mediano. Sí, ha estado allí antes, peleó contra (Sergey) Kovalev, pero si miras a los campeones en el peso súper mediano, todos son muchachos grandes. Es limitado el tamaño que tu habilidad puede compensar. Lo vimos con [Vasiliy] Lomachenko [contra Teófimo López]. Creo que ese será el caso de Canelo en mi contra, seré demasiado grande para él. Pero no soy solo un cuerpo grande, también tengo habilidades y técnica; he demostrado que pertenezco a nivel mundial. Si puedo usar el tamaño y la habilidad, tengo una paliza para Canelo en 168 libras”, declaró Smith a ESPN.

¿Sabías que #CallumSmith es el oponente de mayor altura que enfrenta a #CaneloAlvarez? Descubre más y comienza a palpitar #CANELOxESPN pic.twitter.com/EmGdTlRjM8 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) December 14, 2020

El británico reveló que aprovechará su altura para obtener ventaja sobre Álvarez y se mostró confiado en poder vencer al pugilista jalisciense si todo sale conforme a su plan.

“Tienes que utilizar aquello en lo que eres bueno, y no sirve de nada ser el boxeador más alto si no lo vas a utilizar a tu favor. Estoy seguro de que puede cortar el ring, y tendré que trabajar en eso. Pero creo que he alcanzado este nivel debido a mis habilidades… Puedo vencerlo. Creo que es un mejor peleador de 160 que en 168, y un buen grande le gana a uno pequeño”, añadió.

Conoce a Callum Smith; el rival de Canelo y su especial lucha contra el autismo. #CANELOxESPNhttps://t.co/PYYWUnidGp — ESPN.com.mx (@ESPNmx) December 15, 2020

Por último, Callum Smith habló sobre las características que hacen que Saúl Álvarez sea uno de los mejores boxeadores del mundo. “Es un muy buen peleador: puede boxear con el pie trasero, tiene buen movimiento de cabeza, tiene buen movimiento lateral, es inteligente, es fuerte y estaré preparado para la pelea más dura de mi carrera, pero creo que lo puedo golpear. Si doy lo mejor de mi capacidad, le gano”, concluyó.

