Calais Campbell llega a los Cuervos de Baltimore. Después de tres productivas temporadas en Jacksonville, Calais Campbell dejará a los Jaguares y llegará al equipo con el mejor récord de la NFL en 2019. De acuerdo a Ian Rapoport y Tom Pelissero, reporteros de NFL Network, el cazamariscales fue cambiado a los Cuervos de Baltimore por una selección de quinta ronda del Draft 2020.

Según Rapoport, los Cuervos trabajaron de inmediato un nuevo contrato para Campbell y se encuentran en las instancias finales del acuerdo, el cual pagaría al ala defensiva 27 millones de dólares, 20 mdd garantizados, por los siguientes dos años.

Campbell, actual ganador del trofeo Walter Payton Hombre del Año de la NFL, ha servido como la cara de la franquicia de los Jaguares desde su llegada a esta franquicia en 2017. Sin embargo, debido a su edad (33 años) y al impacto de su contrato para el tope salarial, su permanencia en Jacksonville era poco viable.

Tras etiquetar como jugador franquicia al ala defensivo Yannick Ngakoue, los Jaguares están proyectados a estar 14 mdd por debajo del tope salarial de 2020 (198.2 mdd). Con la salida de Calais Campbell, Jacksonville libera alrededor de 17.5 mdd para este fin, por lo que su baja no llega como una sorpresa.

En las últimas tres temporadas, el cazamariscales aterrorizó a los pasadores de la División Sur de la Conferencia Americana. Campbell sumó 31.5 capturas desde 2017, aunque sus totales han disminuido con cada año transcurrido. En 2019, solo derribó en 6.5 ocasiones a los mariscales rivales.

A sus 33 años, Campbell tendrá un nuevo comienzo, sin embargo, no lo hará con cualquier equipo. Los Cuervos de Baltimore tuvieron marca de 14-2 en 2019, la mejor de la NFL, y poseen al electrizante mariscal de campo Lamar Jackson, actual MVP, por lo que la adición de Campbell brindará de mayor profundidad defensiva a una franquicia que aspirar a regresar al Súper Tazón.

