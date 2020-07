Caixinha dirigirá en Arabia Saudita al club AL Shabab FC.

El estratega Pedro Caixinha dirigirá en Arabia Saudita al club Al Shabab FC en un acuerdo que lo vincula por dos años.

El técnico portugués tiene poco menos de un año de haberse desvinculado de Cruz Azul.

En dicho equipo dirigirá a su séptimo equipo después de haber sido el director técnico del Unión Deportiva de Leiria y el Club Deportivo Nacional en Portugal.

Además dirigió al Santos Laguna en México, el Al Gharafa de Catar, el Rangers Football Club de Escocia y el Cruz Azul de México.

El técnico ya tuvo experiencia con futbolistas árabes cuando en el 2009 fue auxiliar técnico con la Selección Nacional de Arabia Saudita rumbo a Sudáfrica 2010.

La experiencia de Pedro Caixinha más fructífera ha sido en México, donde levantó todos sus títulos como entrenador. Tres de ellos con Santos Laguna con la Copa México en el Apertura 2014, el campeonato de Liga MX en el Clausura 2015 y el título de Campeón de Campeones en la 2014-2015.

Con Cruz Azul logró la Copa México en el Apertura 2018 y la Supercopa de México en la temporada 2018-2019.

Por otro lado fue nombrado mejor entrenador de la primera división en México del torneo Clausura 2015.

“El Club del #AlShabab ha firmado oficialmente con el entrenador portugués Pedro Caichinha para dirigir el primer equipo de fútbol durante dos temporadas”.

Finalmente “Al Shabab ha firmado oficialmente con Pedro Caixinha para ser el entrenador en jefe de los Leones durante dos años”. Cita el equipo en sus redes sociales.

Breaking : Al Shabab has officially signed with Pedro Caixinha to be the Lions' head coach for two years.#ShababFC pic.twitter.com/U0kleFFMzW

— Al Shabab FC (@ShababSaudiFc) July 19, 2020