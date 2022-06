Cae primer oro en atletismo para Veracruz en Nacionales.

En salto de altura con Ximena Vázquez. Jornada también de plata y bronce en 2 mil metros planos.

De manera contundente y dominando de principio a fin la competencia, la originaria de Acayucan Ximena Vázquez Rosado. Aporta la primera medalla de oro para el Estado de Veracruz en el Atletismo de los Nacionales CONADE 2022, en la prueba de salto de altura categoría Sub 16 Femenil.

Fue una productiva segunda jornada en el Estadio “Héroes de Nacozari”, en donde Veracruz consiguió tres medallas, una de oro, una plata y una más de bronce en el atletismo de los Nacionales CONADE 2022.

La presea de oro fue en la prueba de salto de altura Sub 16 Femenil, en donde Ximena Vázquez Rosado. Se alzó con el triunfo con una marca de 1.66 metros, suficiente para poner a Veracruz en lo Alto en esta competencia.

Cae primera medalla de oro en atletismo para Veracruz

“Me siento feliz, en los últimos saltos me cansé un poco más que en las otras competencias, pero subí un centímetro mi marca. No es mucho pero sabemos que vamos subiendo poco a poco. Espero seguir entrenando mejor, quiero mejorar marcas, la técnica e ir perfeccionando todo”, comentó la saltadora de altura.

Agregó “mucha presión no sentí, traté de enfocarme en mis saltos, en mis marcas. Trataba de no observar a las demás saltadoras, siempre pensando en cómo ejecutar el siguiente salto, para ir subiendo”.

Cae primera medalla de oro en atletismo para Veracruz

Vázquez Rosado señaló “donde entreno me siento cómoda, a gusto, mi entrenador tiene sus métodos de enseñanza. Siento que aprendo todos los días, siempre nos ayuda a esforzarnos y me siento a gusto con el profesor Bartolo Garrido”.

Federación Mexicana de Golf apoya carrera de Ricardo Silva

Ramírez Racing con el objetivo de estar en el podio

“Esta medalla se la dedico a mi mamá que siempre me ha apoyado desde pequeña, a mi entrenador. Que he crecido gracias a él, desde chica estoy entrenando y me ha preparado física y mentalmente para todas mis competencias. También a todos mis compañeros de entrenamiento que todos los días convivo con ellos, me dan ánimos, me felicitaron por mensajes y siempre me están apoyando”, precisó.

PLATA Y BRONCE

Por otra parte, la jornada de medallas concluyó con la prueba de los dos mil metros planos categoría Sub 16 Femenil. En donde Veracruz hizo el 2-3 en esta prueba con Isabella Viveros y María Jazmín Hernández respectivamente.

La prueba fue extenuante y de alto nivel competitivo, Isabella Viveros remontó varias posiciones para hacer el sprint final y concluir en la segunda posición con un tiempo de 6:44.34 minutos, solo por debajo de la competidora de Guanajuato, Valeria Salas quien se llevó el oro con 6:42.53 minutos.

La presea de bronce fue para la veracruzana María Jazmín Hernández, quien también hizo una carrera inteligente para saber meter el sprint final y cruzar la meta con un tiempo de 6:44.59 minutos y colgarse la presea de tercer lugar.

Cae primer oro en atletismo para Veracruz en Nacionales.

Luego de dos jornadas de competencia, Veracruz suma cuatro medallas, de las cuales una es de oro, dos platas y un bronce en el atletismo de los Nacionales CONADE 2022 en esta primera fase en Hermosillo, Sonora.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen