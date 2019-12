Cae Chelsea en Stamford Bridge y Ancelotti ya ganó con Everton.

“Ser el goleador de la Liga es especial”. El delantero argentino del Barcelona Leo Messi aseguró que es “especial” para él ser el máximo goleador de la Liga española y uno de “los récords más lindos” que tiene, aunque en cada partido sale “menos mentalizado en el gol y más en el juego”.

“Ser yo el goleador de esta liga con lo que significa la liga española es especial. La verdad que creo que es uno de los récords más lindos que tengo”, dijo en declaraciones a LaLiga con motivo del 90 aniversario de ésta.

El seis veces ganador del Balón de Oro y máximo anotador del campeonato, en el que suma 13 goles en las 18 primeras jornadas de esta temporada, recordó que al principio le “costaba mucho hacer goles”, aunque el camerunés Samuel Eto’o siempre le animaba.

“Erraba o no tenía la suerte. Los primeros años me costaba hacer muchos goles. Recuerdo que Eto’o me decía: el día que empieces a hacer goles vas a ser… Porque tenía muchas ocasiones y no convertía. Hasta que un día me destapé, entró”, comentó.

También se refirió a su efectividad en los lanzamientos de faltas, a base de “trabajo y entrenamiento”.

“Fui mejorando el trabajo con entreno. Sí que en este último tiempo volví a mirar y sobre todo en los tiros libres para ver si se mueve antes, si del pasito, si no, cómo reacciona, cómo para la barrera… la verdad que ahora sí lo estudio un poco más. Pero todo trabajo y entrenamiento”, añadió.

