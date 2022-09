Cadena: No entiendo por qué no fueron al VAR.

El estratega del Rebaño Sagrado no quiso hablar a fondo del arbitraje.

América se llevó el Clásico Nacional frente a Chivas, partido correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2022; sin embargo, el arbitraje de Adonai Escobedo hizo ruido en redes sociales por una jugada que no fue revisada en el VAR.

En la segunda mitad del encuentro, con América arriba del marcador, Guillermo Ochoa se puso el traje de héroe al sacar un balón prácticamente de la línea de gol; pese a esto, la toma no es completamente clara para determinar si el esférico entró por completo o no.

Ante esto, Ricardo Cadena, director técnico de las Chivas, no quiso entrar en detalles; pero no perdió la oportunidad para decir que se le hizo ‘terrible’ el que no revisarán la jugada en el VAR.

“Es difícil dar un punto de vista, opinión, me sorprende la expulsión de Fernando Beltrán porque no es un tipo que encare ni que se comporte mal, me extraña, se me hace exagerada sin saber lo que comenta. Será la palabra del árbitro contra el jugador. Ustedes son los que tienen que juzgar, no hablo, pero es terrible”.

Luego de dos derrotas consecutivas, luce difícil que el equipo de Ricardo Cadena pueda figurar entre los cuatro primeros lugares; por ello, el estratega rojiblanco afirmó que siguen firmes en obtener la mejor posición de cara a la fase final del Apertura 2022.

“Estoy convenido que estos dos últimos partidos nos van a dejar una gran enseñanza, aprendizaje porque somos tipos que nos gusta aceptar las situaciones. No es pretexto, no modifica nada la visión. La expectativa sigue vigente, clara, tenemos un compromiso y buscaremos los tres puntos porque tenemos la posibilidad de recibir el partido de Repechaje en casa”, explicó Cadena.

“Nos llevamos el que tenemos que aprender de las situaciones. Son situaciones que como equipo tenemos que analizar, procurar que no sigan ocurriendo. Nos vamos con esa parte de saber que tenemos que corregir esos aspectos, detalles, que se puedan aprender de esta lección”.

