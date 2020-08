Cachorros vencen a Cincinnati en el primer juego de la doble tanda. Los Cachorros de Chicago rompieron una racha de tres derrotas al hilo al vencer 3-0 a los Rojos de Cincinnati en el primer partido de una doble tanda. Yu Darvish (6-1) maniató a la ofensiva de los Reds y lanzó una blanqueada a lo largo de seis entradas, en las que admitió siete hits, ponchó a ocho bateadores y otorgó dos bases por bolas.

Chicago Cubs (19-13): 3

Cincinnati Reds (14-18): 0

W: Yu Darvish (6-1), 1.47 ERA

L: Trevor Bauer (3-2), 2.13 ERA

S: Jeremy Jeffress (4)

Cubs win Game 1, 3-0 over the Reds. Very gusty performance by Darvish and Rizz hits 2 HR's. #FlyTheW #WhereStoriesPlay pic.twitter.com/Pr1KCNhxmg

— IPlayToWin (@_IPlayToWin_) August 29, 2020