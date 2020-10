Caballero de Plata recuerda últimas palabras a Príncipe Aéreo. El deporte se encuentra nuevamente de luto, después de la trágica muerte de Príncipe Aéreo en una función nocturna el día de ayer. Ante el repentino deceso del luchador, Caballero de Plata, compañero y amigo, habló sobre el momento en el que perdió la vida Luis Ángel Salazar, nombre real, y se mostró sorprendido por lo que presenció.

“Yo estaba viendo su lucha, y me sorprendió ver cómo se desmayó, pues estaba en una ejecución normal ante Redimio, cuando vimos que el referí y el mismo Redimio lo empezaron a asistir, comencé a pedir una camilla, la cual llegó rápido al ring para sacarlo y llevarlo de inmediato a la clínica que está frente a la Arena”, expresó Caballero de Plata.

Sending love to the family, friends, fans and loved ones of Principe Aereo ❤️ #RIPPrincipeAereo

Enviando amor a la familia, amigos, fans y seres queridos de Príncipe Aéreo. pic.twitter.com/wXbUFkglzj

— Finn Bálor (@FinnBalor) October 18, 2020