C.J. Mosley se ausentaría de la temporada de la NFL. La temporada de la NFL está a un poco más de un mes de comenzar y lo hará en plena pandemia de COVID-19. Ante este difícil escenario, C.J. Mosley, apoyador de los Jets de Nueva York, habría decidido no participar en la campaña, debido a ciertas preocupaciones que tiene alrededor de la salud de su familia.

Mosley se encuentra en su segundo año, de un contrato de cinco temporadas, con los Jets, sin embargo, si se confirma su baja, apenas habría jugado dos partidos en sus primeras dos campañas con los neoyorquinos. El linebacker solamente se vistió para un par de encuentros durante 2019 y se perdió la mayoría del calendario por una lesión de ingle.

CJ Mosley officially sent in the letter today, per source. He is out for the 2020 season. https://t.co/hflVq2VT9J

Hasta el momento, ni el jugador ni los Jets han confirmado este reporte publicado por ESPN. Una eventual pérdida de Mosley para 2020 dejará a Nueva York sin dos de sus piezas claves a la defensiva. Hace unos días, Jamal Adams fue enviado a Seattle en un canje. Adams es uno de los mejores profundos de toda la liga.

Mosley, reclutado en la primera ronda del Draft de 2014 por los Cuervos de Baltimore, era una de las joyas de la corona de la agencia libre de 2019. El egresado de la Universidad de Alabama sumó en sus primeras cinco temporadas en la NFL cuatro selecciones al Pro Bowl y fue incluido en el segundo equipo del ‘All-Pro’ en las mismas ocasiones. El año pasado, consiguió nueve tackleadas, una intercepción, un balón suelto forzado y un touchdown.

CJ Mosley signed a monster five-year, $85 million deal to become a Jet in March 2019. And it'll be September 2021 before he plays his third game for the team.

— Albert Breer (@AlbertBreer) August 1, 2020