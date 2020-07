Buster Posey no jugará en MLB durante 2020. A dos semanas del inicio de la temporada de las Grandes Ligas, los Gigantes de San Francisco sufrieron la sensible baja de uno de sus jugadores insignias de los últimos años. Buster Posey, receptor, dio a conocer que se saltará la campaña, debido a la pandemia de COVID-19.

Buster Posey and his wife are adopting identical twin girls. That is why he has missed time in camp. The twins were born prematurely and stable but will be in NICU for some time. He is opting out of the season.

— Andrew Baggarly (@extrabaggs) July 10, 2020