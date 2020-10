Busquets asegura no es el mejor momento del Barcelona.

Tras el verano de locos que sufrió el Barça luego de la eliminación humillante a manos del Bayern Múnich en la Champions League, el club se vio desestabilizado, primero porque Lionel Messi pidió salir y luego por cómo corrieron a Luis Suárez, el segundo máximo goleador en activo del club.

Sergio Busquets reconoció que “no es el mejor momento dentro del club”, esquivó analizarlo afirmando que necesitaría “seis horas”, y se centró en lo deportivo enfocando “una nueva oportunidad” de cambiar los malos resultados del pasado curso.

“Una cosa es lo que pasa fuera del campo, que es verdad que no es el mejor momento dentro del club, no lo voy a detallar porque me podría tirar seis horas y otra lo que pasa dentro”, defendió Busquets cuando fue preguntado por un verano convulso en la institución del Barcelona.

Además el centrocampista hizo autocrítica de lo deportivo, admitiendo que al vestuario le afectó no estar bien.

“No fue nuestro mejor año, se nota a nivel individual y colectivamente. El futbol es un deporte de equipo en el que si no estás bien colectivamente hace que no estés. No fue un buen momento, ya ha pasado y tenemos una nueva oportunidad. Han cambiado cosas, tenemos la esperanza de que todo vaya mejor”.

Finalmente la llegada de Ronald Koeman y el destape de Ansu Fati no han hecho mejorar mucho las cosas en el Barcelona, donde a pesar del buen arranque en LaLiga parece que las cosas aún no van de lo mejor.

