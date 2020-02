Buscan nuevo talento para el Bikini Football. El equipo de Bikini Football, Black Angels realizaran un tryout teniendo en mente reclutar jugadoras para competir en la Liga Iberoamericana de Bikini Football, una nueva modalidad del Futbol Americano. . Veracruz

Diana Sánchez Román, coach del Black Àngels mencionó que Veracruz buscaría ser una sede de esta importante liga. Debido al nuevo proyecto, se hizo la invitación de asistir a todas las chicas que quieran realizar este deporte.

"Mayores de edad, de 18 años hacia arriba. Que tengan la disposición de aprender un juego nuevo, un nuevo deporte, es el 21 de marzo. Vamos hacer el "tryout" a las 4:30 de la tarde en la playa Vicente Fox, chicas todas están invitadas. Lleven a su porra entre más gente y aficionados tengamos pues para nosotras seria aún más importante", apuntó Sánchez Román.

"La idea no solo es un equipo en Veracruz. Empezar a involucrar todo el estado no nada más Boca del Río, no nada más Veracruz, Veracruz si no San Andrés, Coatzacoalcos. Las chicas que quieran organizar, ahorita tengo un grupo pequeño de 13 a 15 chicas que están en Xalapa. Que me han estado pidiendo el deporte para allá pero bueno, como apenas estamos empezando a entrenar", abundó.

Sánchez Román explicó las reglas de esta nueva modalidad que es muy poco conocida en la zona conurbada, así como en todo el estado de Veracruz.

"Son tres hits de 15 minutos, el deporte es muy rápido, no hay tantos cambios como lo hay en el Futbol Americano son ofensiva y defensiva, el mismo que juega al ataque es el mismo equipo que juega a la defensiva, son ocho jugadoras ofensivas y ocho jugadoras defensivas, puedes hacer los cambios que quieras con tu banca que sería cuatro y seis chicas que estarían en banca, las rotaciones se van dando pero no hay como tal una ofensiva y defensiva, no hay patadas de kickoff, no hay goles de campo, se inicia en la yarda 25, tienen cinco oportunidades para anotar o detener, por eso es a muerte súbita a cada tiempo para cada oportunidad", apuntó.

La entrenadora también menciona que no se utilizarán cascos tradicionales, pero afirmó que seguirá siendo un deporte de contacto, pero dependerá más del Coach si quiere un juego brusco o un partido lleno de estrategias.

"Si hay contacto pero es más técnico. Si tú eres rápido es más difícil poder taclearte. O que seas un coach estratégico no es tanto ir al golpeo pero al final de cuentas si existen las líneas que les llamamos "escudos" que protegen al quarterback que acá se llama "Shooter". Para que nos vayamos familiarizando, si hay contacto para tener el tacleo requieres el contacto, sin embargo no es a casco no es a pijo. Acá los cascos no tienen barra son como los de Hockey, entonces el tacleo es a torso, a hombros, a cintura y no a rodillas".

Por último, dijo que tienen planeado jugar en Boca del Río, pero aún no está confirmado, aunque es su primera opción y es donde tienen pensado iniciar el torneo de Bikini Football.

"Ahorita estamos buscando la cuestión de Boca del Río, lo que el presidente quería era manejar en playa, a mí se me hace como algo a lo mejor algo vistoso pero como jugadora podría decirte que a lo mejor no tan cómodo. Entonces buscamos campo siempre hay la apertura del ayuntamiento de Boca de Río, nos están apoyando un poquito, aun no nos dan el sí, pero estamos en eso y si no sería rentar un terreno, una cancha con especificaciones para poder realizar el juego", concluyó.

