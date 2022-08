Busca surfista Regina Pérez boleto al Panamericano.

Competirá en el Selectivo en Manzanillo. Realizó exhibición en Leyes de Reforma.

La surfista veracruzana especialista en la modalidad de Stand Up Paddle, Regina Minerva Pérez Hernández, se alista para lo que será su participación en el Selectivo Nacional de la especialidad, el cual se realizará del 2 al 4 de septiembre en Manzanillo, Colima, competencia rumbo al Panamericano de este deporte.

La surfista es la mejor exponente de esta disciplina en Veracruz, luego de sus medallas de bronce conseguidas en las ediciones de los Nacionales CONADE 2021 y 2022 en las pruebas de Sprint 200 metros y 12 Kilómetros respectivamente.

“Estoy muy orgullosa, el año pasado la prueba en la que saqué medalla fue el sprint 200 metros, este año me llevé el tercer lugar en la prueba de 12 kilómetros, fue una sorpresa pero me hizo sentir feliz. Eso me hace ver que tengo oportunidad en cualquier prueba en la que participe”. Indicó al momento de impartir una exhibición en el Verano Acuático en Leyes de Reforma.

La veracruzana reveló que la clave para ser medallista ha sido la perseverancia y la constancia, “porque levantarse todos los días aunque no quieras por las mañanas, no es fácil. Así como la constancia, entrenar esté lloviendo, con las condiciones que se te pongan enfrente, tienes que entrenar”, comentó.

Indicó que su próxima competencia es el selectivo panamericano en septiembre, “en donde buscaremos calificar y si lo logramos, es una competencia importante, me sirve el fogueo”.

Respecto a la clínica que dio a las niñas y niños del Verano Acuático en Leyes, “es una bonita experiencia, nunca había tenido la oportunidad de enseñarles a niños este bonito deporte, es mi primera vez y me la he pasado muy bien. He aprendido bastante también”.

Y agregó “les dimos a conocer aspectos de seguridad, no nos enfocamos en la técnica, más que nada quisimos que estuvieran lo más seguro posible y les enseñamos como subirse a la tabla, como remar, como dar vueltas pero más que nada seguridad”.

Junto con su entrenador Elisur Pérez, la medallista veracruzana comentó que el objetivo es atraer más practicantes al stand up paddle. “Agradecer al IVD por su apoyo, nos vendría bien tener nuevos alumnos y que este deporte crezca aquí en Veracruz para poder contender en los Juegos Nacionales en los próximos años”, concluyó.

