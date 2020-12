Busca Laura Sanz el título de la Copa Notiauto.

La piloto veracruzana Laura Sanz Ortiz se dijo motivada y lista para este sábado buscar el título de la temporada 2020 de la Copa Notiauto, misma que habrá de disputarse en el autódromo Miguel E. Abed en Amozoc, Puebla.

Sanz Ortiz aseguró que llega a esta “Batalla Final” preparada para convertirse en la primera mujer en conquistar el campeonato de este serial en la categoría ST Light.

“Lograrlo significaría muchísimo, es algo que deseo desde hace mucho tiempo yo sabía que llegar aquí era cuestión de tiempo ya ahorita en mi tercera temporada lo estamos logrando por fin todo es cuestión de ir poco a poco progresando, porque aparte de ser la primera jarocha sería la primera mujer a nivel nacional de ser campeona de súper turismo light queremos hacer historia”.

Dijo que es algo para lo que viene trabajando desde hace dos temporadas que decidió su regreso a las pistas tras una ausencia prolongada y sobre todo porque es un título que le quiere dedicar a su padre Gerardo Sanz Canal, su guía, su ídolo y su principal motor para competir y triunfar en el mundo del automovilismo.

“Es algo especial para mí, para el equipo y algo que le quiero regalar al Tiburón Volador (Gerardo Sanz) porque es el que ha estado atrás de mi ha sido mi coach, mi manager y todo mi apoyo durante todas estas temporada y al que le debo todo esto”, señaló.

Sobre el cambio de escenario de último momento reconoció que venían preparando el coche para otro circuito que iba a ser el autódromo Hermanos Rodríguez y por el tema de la pandemia la organización decidió pasarlo a Amozoc, algo que modificó un poco los planes del equipo pero rechazó que le pudiera afectar el movimiento.

“En teoría me beneficia un poco ya que es una pista que he corrido un par de veces. Sin embargo, la del autódromo Hermanos Rodríguez el circuito que iban a poner, el Vintage. No la había corrido nunca era una pista nueva para mí entonces en cierta parte me beneficia mucho. Porque esta pista ya la he corrido aunque cambiaron un poco el circuito con mucha curva, insisto me beneficia pues es una pista que ya conozco y una configuración en el auto que ya teníamos preparado de otras carreras anteriores”.

Explicó que hay elementos a tomar en cuenta para la puesta a punto del auto. El tema del el nivel del mar en la pista, el cambio en el caballaje, la oxigenación del coche. Datos que se deben mover para sacarle el mejor rendimiento al motor. Y que el auto no tenga problemas durante los dos hits de la competencia.

“Será una carrera muy difícil ya que estamos todos compitiendo por esos puntos para poder llevarnos el campeonato gracias a Dios seguimos de líder. Pero no tenemos nada asegurado todavía seguimos sobre la batalla sin embargo. Los que estamos sobre los diez lugares los puntos son mínimos entones todos van por todo para poder llevarse pole position.

Vuelta rápida por supuesto los primeros lugares por supuesto nosotros tenemos que tratar de mantener posiciones. Para llegar a los puntos que nos darían el campeonato”.

Finalmente la heredera la de “Dinastía Sanz” aceptó que no hay margen de error. Que el pon de carrera debe ser prácticamente perfecto y principalmente debe cuidar muy bien su coche. Para poder alcanzar el objetivo que es subir al podio como la mejor de la temporada 2020.

