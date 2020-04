Bundesliga reanudaría a principios de mayo. Desde hace algunas semanas, los clubes de la Bundesliga regresaron a los entrenamientos en sus instalaciones con la esperanza de poder reanudar pronto la temporada. Aunque no hay nada oficial, todo apunta que en cuestión de días ese deseo se podrá cumplir y próximamente Alemania volverá a vibrar con partidos de futbol.

¡DE ÚLTIMO MOMENTO! 🇩🇪🚨 La Bundesliga regresaría el 9 de Mayo y se jugará a puerta cerrada Angela Merkel ya habría aprobado que se juegue de esta manera pic.twitter.com/L4aHcjhQfI — Analistas (@_Analistas) April 21, 2020

De acuerdo a un par de políticos alemanes, el próximo 9 de mayo se podría volver a disputar la Bundesliga, siempre y cuando se cumplan con algunas recomendaciones. Markus Söder, primer ministro de Baviera, fue el primer en recomendar esta fecha, la cual tendría como base el plan de seguridad e higiene presentado por la Bundesliga.

“Es un número de equilibrismo. Tenemos que seguir siendo cuidadosos. Pero por el plan de higiene de la DFL creo que podemos arriesgarnos, tal vez a partir del 9 de mayo”, declaró.

#Internacional En entrevista con el diario 'Bild', Christian Seifert, directivo de la Bundesliga, afirmó que se está trabajando para su regreso el 9 de mayo pic.twitter.com/FjYbGoUDSh — Fiebre Deportiva (@FiebreDep) April 21, 2020

Asimismo, Armin Laschet, jefe del gobierno regional de Renania del Norte-Westfalia, habló sobre el regreso del futbol, aunque no se aventuró a decir un día, pero detalló que este se debería dar sin acceso para los aficionados. “En esta temporada no habría partidos con público. Pero me puedo imaginar partidos a puerta cerrada. Hay un plan bien pensado de la Liga Alemana de Fütbol (DFL)”.

La Bundesliga sería la primer liga de Europa en regresar a la actividad. A principios de Mayo se reanudaría y a finales comienzan las fechas dobles. ➡ La Champions League hasta Agosto. pic.twitter.com/xxGNXByUfF — Rod〰😷 (@Rodeztrada) April 21, 2020

Este jueves, directivos de la Bundesliga y Bundesliga 2 tendrá una videoconferencia para discutir los términos de una posible reanudación del balompié. Sobre todo estará en la mesa la propuesta de jugar el resto del calendario a puerta cerrada, tal como lo recomendaron las autoridades sanitarias de Alemania.

