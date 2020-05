Bundesliga podría ser cancelada si aficionados se acercan a estadios. Este fin de semana, la Bundesliga se convertirá en la primera liga de futbol europeo en regresar tras el parón forzado por la epidemia de COVID-19. Sin embargo, el balompié alemán no es ajeno a los cambios que habrá en el mundo, derivados de la contingencia sanitaria, y disputará sus partidos sin público en las gradas.

The Bundesliga is almost back, but it's going to be extremely strange behind closed doors 😓@swearimnotpaul explains just why fan culture in Germany is the stuff of legend 🇩🇪

