Bundesliga podría recibir aficionados la próxima temporada. La Bundesliga dio un paso importante para volver a recibir aficionados en los estadios. La Liga Alemana de Futbol (DFL) escuchó la petición de los clubes de la primera y segunda división de buscar los mecanismos para permitir el acceso de personas a los partidos de futbol y envió un documento con información a los 36 equipos de ambas ramas.

La DFL proporcionó a las escuadras con información para ayudar a la realización de un proyecto de reapertura, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Dicho texto contiene datos y recomendaciones que los equipos deberán seguir para garantizar la seguridad de los asistentes a los inmuebles.

Asimismo, este documento fue enviado al Ministerio de Salud de Alemania, para conocer su postura en torno a un posible regreso de los aficionados a los estadios. La autoridad realizó algunas observaciones y solicitudes para que sea viable el recibimiento de personas en los compromisos de futbol.

“Lo que es importante es sobre todo la disminución del número de espectadores para garantizar el mantenimiento de una distancia de 1,50 metros. Hay que renunciar a las plazas de pie, presentar planes para una entrada y salida del estadio seguras y (garantizar) la prohibición del alcohol en los estadios”, expresó el Ministerio de Salud.

The DFL has sent out guidelines detailing how fans could return to Germany's stadiums next season.

The 41-page manual outlines how each club must develop a hygiene concept to be approved by the local health authority.

In short: it's up to the clubs. Full stadiums seem way off.

— Bundesliga_reporter (@rylandjames) July 15, 2020