Bundesliga aprueba el regreso de aficionados a los estadios. Este martes, todos los equipos de la primera y segunda división del futbol alemán votaron a favor del proyecto para el retorno de los aficionados a los estadios, propuesto por la Liga Alemana de Futbol (DFL). El acceso del público a los juegos estará sujeto a la aprobación de las autoridades, así como a la evolución de la pandemia de COVID-19 en territorio germano. Además, serán los funcionarios de salud los que determinen el número permitido de asistentes a estos eventos.

El protocolo presentado por la DFL a los conjuntos de la Bundesliga y Bundesliga 2 contempla la prohibición del acceso de seguidores de los equipos visitantes, la imposibilidad de vender entradas para lugares de “pie” y la negativa para vender alcohol durante los encuentros. Asimismo, los aficionados deberán inscribirse en una base de datos, de manera que puedan ser rastreados en el supuesto de que se detecte un caso de coronavirus entre los asistentes.

The 36 clubs in #Bundesliga 's top two men's divisions held a virtual meeting on Tuesday to define a broad outline for the leagues. The exact number of fans allowed could vary by club. https://t.co/ZwPyUK3mC1

Pese a esta buena noticia, Christian Seifert, director de la DFL, reiteró que aún se está lejos de poder regresar a la normalidad y llenar los estadios como en antaño, debido a la contingencia sanitaria. “La prioridad en Alemania no es ahora llenar estadios, sino la situación de salud pública. Actualmente el coronavirus sigue teniendo un papel importante”, expresó el directivo.

Esta decisión se da en medio de un ligero repunte de los casos de COVID-19 en Alemania, por lo que no fue recibida bien por una parte de la sociedad y de los aficionados al futbol. En las últimas 24 horas se han detectado 879 casos del virus SARS-CoV-2 y nueve defunciones por este padecimiento.

The German Bundesliga is set to allow home fans of clubs in the league to return to their stands in stadiums when the league returns in September. The good news comes with caveats as away team fans are still banned from attending match… https://t.co/CYK57iMzxM – TheWhistler

— The Whistler Nigeria (@TheWhistlerNG) August 4, 2020