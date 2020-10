Bulldogs Trigal se corona en el Torneo de Verano 2020.

El Club de Fútbol Trigal se coronó como campeón del Torneo de Verano 2020 de la Liga de Fútbol Roberto Oropeza González luego de vencer 3-2 al conjunto de Real Junior en la gran final de la categoría (Juvenil) Sub 15.

Los goles de la victoria del conjunto Bulldog fueron obra de Marcelo Barranca en dos ocasiones y René Ricaurte Rodríguez. Por Real Junior descontaron Willians Ventura y Fernando Temix.

El partido celebrado en el complejo deportivo La Primavera, en Medellín de Bravo. Fue digno de una gran final y en el cual la ambos equipos salieron con todo en busca del título. Y con ello cerrar de buena forma la pretemporada rumbo al campeonato 2020-2021.

Fue el cuadro del CF Bulldogs Trigal el que tomó la iniciativa del encuentro y el que tocó primero q la puerta del Real Junior.

Los dirigidos por Rogelio Calderón se fueron al frente del marcador en una jugada donde un futbolista de Real Junior quedó lesionado y sus compañeros desatendieron por un instante las acciones del partido para auxiliarlo.

Al percatarse de que el gol cayó en clara desventaja del rival, el estratega de Bulldogs ordenó a sus jugadores dejarse anotar y fue así que en la siguiente jugada el Real Junior sin oposición marcó el gol del empate, en clara muestra de “Fair Play” de los ahora monarcas del torneo.

En adelante el partido siguió igual de disputado y aunque hubo emoción y llegadas en ambas porterías el cuadro canino fue más certero y terminó por imponerse 3-2 para llevarse el campeonato.

Por el CF Bulldogs jugaron en este partido Diego Sousa, Enrique Huesca, Cristopher González, Oscar Lozano, José Alba, Sebastián Lara, Marcela Barranca, Luis Moreno, Juan Moreno, René Ricuarte Rodríguez y Jorge Ruiz. También vieron acción José Montero, Alexis Malpica, Aldair Molina y Manuel Barroso.

Al final del partido la directiva de la Liga de Fútbol Infantil y Juvenil Roberto Oropeza que preside Aurelio Braulio Guerra Grajales, premio al CF Bulldogs en presencia de integrantes del cuerpo técnico como el auxiliar Daniel Román y el preparador físico Diego Rodríguez, además de parte de la directiva como el director administrativo Luis Benítez, se realizó la ceremonia de premiación del campeón y subcampeón de este Torneo de Verano 2020.

Partidazo define título en la categoría Sub 17.

Por su parte en la categoría (Juvenil C) Sub 17 CF Bulldogs Trigal y Krakens escenificaron uno de los partidos más atractivos de todo el Torneo de Verano 2020, mismo que tuvo que definirse en serie de tiros penales para encontrar al campeón.

El juego fue altamente disputado de principio a fin y con constantes llegadas de gol en ambos porterías. Lo cual generó grandes expectativas en los seguidores de los equipos que acudieron a presenciar el compromiso.

El encuentro fue tan parejo que terminó igualado 1-1 en tiempo reglamentaron con anotaciones de Arturo Sosa por CF Bulldogs y Enrique Ríos por Krakens.

En penales el duelo también tuvo paridad aunque al final bulldogs erró uno de sus disparos y Krakens se llevó el triunfo 5-4 y el título de la categoría.

Finalmente por CF Bulldogs que son dirigidos por Daniel Román jugaron este partido Yidam Tetelpa, José Caballero. Arturo Sosa, Jovany Lara, Eder Portugal, Soni López, Fernando Mena, Ángel Parra, Ramón Gancedo, Jesús Hernandez y César Martinez. Otra que también vieron acción fueron Diego Rodríguez, Luis Alba, Everardo Sousa, Juan Ruiz, Eduardo Crespo y Armando Vidaña.

