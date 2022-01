Bulldogs Trigal invita a jóvenes veracruzanos a integrarse.

Inscripción Gratis y recibe el 50% de descuento en tu primera Mensualidad. Promoción especial si invitas a un familiar o amigo a unirse a nuestras filas. Participarán en la Liga Nacional Juvenil Scotiabank, en la Copa Bajío y en ligas locales.

El Club de Fútbol Bulldogs Trigal, anunció formalmente la apertura de inscripciones de cara al ciclo futbolístico 2022-2023. En el cual pondrán en marcha su proyecto deportivo en este nuevo año, con el lema “Proyectando al Talento veracruzano” buscarán que los jóvenes tengan más oportunidades futbolísticas.

Para tener acercamiento con los niños y jóvenes veracruzanos, CF Bulldogs Trigal lanzó unas promociones a todos los que se quieran unir a sus filas con un gran descuento y promociones. Una de las promociones es la inscripción gratis y recibe el 50% de descuento en su primera mensualidad. Además como promoción especial, si invitas algún amigo o familiar a unirse al equipo recibes un descuento especial en tu segunda mensualidad.

Los interesados podrán comunicarse al whatsapp al teléfono 22910730933. Y agendar dos clases muestra o presentarse los días de entrenamiento de lunes a viernes de 16:00 a 18:00 horas en los campos 4 y 5 de la Primavera en Playa de Vacas.

Malaga cierra goleando y avanza a los cuartos de final

La Oropeza retoma la liga

Por lo tanto, su convocatoria incluye a niños y jóvenes que quieran pertenecer desde los 11 años hasta los 19 años en sus diferentes categorías desde la sub-13 (2008-09), sub-15 (2006-07), sub-17 (2004-05), y sub-19 (2002-03).

La directiva del Bulldogs Trigal, informó que sus equipos estarán participando la Liga Nacional Juvenil, en la Copa Bajío. En la Copa Sureste y en ligas locales, con lo que garantiza su presencia en los campeonatos más importantes a nivel regional y nacional.

Además el equipo cuenta con entrenadores altamente capacitados y de alto rango con estudios especializados en la materia deportiva. Y con un currículum de nivel profesional y con cursos avalados por la Federación Mexicana de fútbol. El profesor Alfredo Marín está a cargo de la categoría sub-13. En la Sub 15 con el profesor Omar Zamora, la Sub 17 y Sub 19 con el profesor Rogelio Calderón y el exfutbolista profesional Daniel “Churro” Román como su auxiliar.

Bulldogs Trigal invita a jóvenes veracruzanos a integrarse.

Finalmente, su visión en el plano formativo y de proyección ha sido en formación de jugadores y preocupado en el tema competitivo. Pues a su poco tiempo de formación siempre están peleando títulos y campeonatos en los torneos en los que participan, ya sea a nivel local, estatal y nacional.

Bulldogs Trigal invita a jóvenes veracruzanos a integrarse

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen