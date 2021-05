Buffon deja Juventus y se niega al retiro.

Tener 43 años no le impide al portero desear una oferta para seguir jugando futbol profesional.

Gianlugi Buffon ha anunciado que dejará a la Juventus tras el término de la temporada 2020/21 en la Serie A de Itali. Pero el portero mantiene la esperanza de seguir jugando futbol.

A sus 43 años, el legendario portero habló en entrevista con ‘BeIN Sports’ y ahí confirmó su partida de la Veccha Signora.

“Mi futuro está claro: este año se cerrará de manera definitiva esta hermosa y larguísima experiencia con la Juve. Me retiraré si no encuentro una situación que me dé nuevos estímulos por jugar. O por vivir una nueva experiencia de vida. Creo que le he dado todo a la Juventus, y he recibido todo. Más que esto no se puede hacer. Llegamos al final de un ciclo y es justo que yo siga mi camino”. apuntó ‘Gigi’.

En total conquistó 21 títulos (diez Scudetti, cuatro Copas, seis Supercopas y un campeonato de Serie B) y sumó 683 presencias.

Buffon ya había partido del equipo Bianconeri en 2018 y partió al PSG, aunque regresó un año después. Aceptó con humildad ser el segundo de Szczesny, añadiendo 27 presencias más y batiendo. Así, el récord de presencias en la Serie A de Paolo Maldini (ahora llegó a 656).

El portero habló sobre qué le hizo falta a la Juve en la actual campaña donde se quedaron lejos del título en la liga italiana.

“Nos faltó continuidad, ante los primeros de la tabla ganamos a menudo, a veces empatamos o perdimos. Pero siempre fueron encuentros igualados. Perdimos puntos de manera estúpida contra equipos más pequeños. Esto supone que el grupo debe crecer a nivel de carácter”, declaró.

Gianluigi puede culminar su etapa con el club de sus amores con otro título. Ya que la Juventus se medirá ante Atalanta el 19 de mayo en la final de la Copa Italia.

