Buen cierre de jornada uno de Copa en la Liga de Desarrollo.

Con dos encuentros culminó la primera jornada del Torneo de Copa de la Liga de Desarrollo Oropeza, Atlético Jamapa que sucumbió 2-0 en casa ante Atlas Moto Refaccionaria Enrique, mientras que CEFOR Palmitas se impuso por marcador de 6-2 a CEFAR Delfines.

El primer partido desarrollado en Jamapa correspondiente a la categoría Sub 23, en donde los locales ofrecieron un buen partido, pero no les alcanzó para superar la experiencia y buen manejo de los visitantes atlistas.

El partido que tuvo como marco la presencia de la alcaldesa Martha Montero, quien ejecutó la patada inicial, fue bien jugado por ambos equipos, de hecho se fueron al descanso sin hacerse daño.

No obstante en el complemento, un acierto de Atlas y un error del arquero local, llevaron a establecer un marcador de 2-0 en el que Atlético Jamapa ya no pudo recuperarse por más que lo intentó.

Los goles de los ganadores que dieron los tres puntos al Atlas fueron de Jorge Reynada y de Jaime Vlazcan.

BUEN ARRANQUE

Mientras tanto en La Primavera 4, CEFOR Palmitas de la categoría Sub 19 se impuso por marcador de 6-2 en un duelo que fue de un solo color y que marcó la finalización de la primera jornada del Torneo de Copa.

Buen cierre de la jornada uno de Copa en la Liga de Desarrollo.

Juan Cortés marcó en dos ocasiones, mientras que con un gol cada uno se hicieron presentes. José Gómez, Emerson Blanco, Arturo Barnard y Carlos Gozó, justo para establecer la goleada. Mientras que Alexander Rosas y Uriel Aguilar descontaron por los de CEFAR Delfines.

Buen cierre de jornada uno de Copa en la Liga de Desarrollo.

El sábado Bulldogs Trigal se impuso 3-0 a SIME FC en la Sub 19. Academia de Futbol Profesional sucumbió en casa 2-0 ante CEFOR Palmitas de la Sub 23. Mientras que Deportivo Peñalba Rivera se impuso 2-1 a Gallos Pro Veracruz en la Sub 19.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.