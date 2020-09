Bucaneros de Tampa Bay permitirán aficionados en su estadio. Los Bucaneros de Tampa Bay informaron que a partir de su partido de la semana 4 de la temporada de la NFL permitirán el acceso de aficionados. El equipo aprovechará el anuncio que hizo el viernes Ron DeSantis, gobernador de Florida, sobre el levantamiento de las últimas restricciones por parte del gobierno por la pandemia de COVID-19.

The Tampa Bay Buccaneers will allow fans inside Raymond James Stadium beginning next Sunday. DETAILS: https://t.co/t8BaSIvuNP

Anteriormente, Tampa Bay reveló que jugaría sus primeros dos cotejos como local sin la presencia de personas en el estadio Raymond James. Los poseedores de entradas para toda la campaña desde 1998 serán los primeros en poder adquirir un número limitado de tickets a partir del 1 de octubre para el encuentro ante los Cargadores de Los Ángeles.

“Hemos estado trabajando sin descanso con las autoridades locales y estatales, así como con expertos médicos, para garantizar un ambiente seguro en el estadio Raymond James. Estamos listos y emocionados de recibir de regreso a nuestros aficionados”, expresó Brian Ford, oficial en jefe de operaciones del equipo.

Para su juego ante los Empacadores de Green Bay, los Filibusteros albergarán el 25% de la capacidad máxima de su estadio. A partir del compromiso ante Los Ángeles, los poseedores de suites de lujo tendrán acceso a sus lugares por lo que resta del calendario de juegos en Tampa.

Enter for a chance to win two Stadium Club tickets to the Packers game on Oct. 18!

Enter ➡️ https://t.co/RGaqHEqcOo pic.twitter.com/u0IA5mBOKI

— Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) September 26, 2020