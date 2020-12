Bucaneros clasifican a la postemporada por primera vez en 13 años

🏈 #NFL #DatoGEB



10° vez que @Lions pierde por 40+ puntos de diferencia, no pasaba desde 13 diciembre 2009, 03-48 vs Ravens.



4° vez que sufre derrota por 40+ pts jugando en casa:



1940 / 07-50 vs Packers

1942 / 00-42 vs Bears

1961 / 00-49 vs 49ers

2020 / 07-47 vs Buccaneers