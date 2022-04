Bryan hermano del Chucky se probará con el Galatasaray.

Bryan Mauricio Lozano se prepara para probarse con Galatasaray por 30 días; además reveló en entrevista a ESPN que tiene tres otras opciones en Europa.

William Francis Ralph Grede, su representante lo ha impulsado.

“Voy a estar como un mes con el Galatasaray, por una invitación, puede ser antes, depende como me vaya. Si en dos semanas o tres semanas los convenzo, me dicen que me quede, sino habrá que seguir buscando, porque hay otros dos equipos de Estambul y uno de Alemania, pero el plan es quedarme ahí”, comenta Bryan Mauricio Lozano,

El hermano del ‘Chucky’, Mauricio Lozano estuvo en las fuerzas básicas de Pumas y pasó por la filial de Tabasco, aunque al final no fue renovado por el equipo universitario. La puerta se la abre el Galatasaray de Turquía, para ponerse a prueba a partir del 14 de abril.

Lista la clasificación al TOYOTA Junior Golf World Cup

Va con todo Laura Sanz a la Carrera Nocturna

“Voy en busca de mi sueño, que es lo que he anhelado tanto, se me abre esta oportunidad. Es un reto grande, no es fácil porque el futbol de Europa es muy competitivo, voy preparado en todos los aspectos, para ir con más herramientas y enfocarme sólo en el futbol”, comentó Mauricio Lozano.

Mauricio ya ha compartido vestidor con su hermano, Hirving Lozano, pues coincidieron en las juveniles de Pachuca y en los equipos de colegio.

“Nos llegaban a confundir maestros o profesores, cuando éramos niños, nos llevamos como un año y medio, dicen que nos parecemos y eso hacía que a veces a mi hermano le dijeran Mau y a mí Hirving, a nosotros nos daba risa, después cada quien tomó su camino”, recuerda el hermano del ‘Chucky’ Lozano.

Bryan hermano del Chucky se probará con el Galatasaray.

Bryan Mauricio Lozano recuerda las tardes en las que pasaba jugando con su hermano, Hirving, acompañados de una patineta y una bicicleta. Ahora, a sus 25 años, el exjugador de Pumas Tabasco se prepara para ir a prueba al Galatasaray de Turquía, por 30 días, y soñar con reencontrarse con el ‘Chucky’, que juega en el Napoli.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen