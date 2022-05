Bryan hermano del ‘Chucky’ Lozano cerca del Galatasary.

Se mudó a Estambul en abril para probarse y la dirigencia lo quiere.

El hermano de ‘Chucky’ Lozano, Bryan Mauricio, se mudó a Estambul en abril parar probarse con Galatasary y todo va viento en popa, ya que el medio turco Fotomaç asegura que a la dirigencia gustó el futbolista y planean contratarlo.

Por talento y costo es uno de los jugadores que la directiva del Galatasaray contempla para fichar rumbo a la siguiente temporada, aunque recalcan que todavía no hay oferta sobre la mesa.

“Aunque su posición principal es en la banda derecha, el jugador que pueda jugar en ambas bandas contribuirá a la productividad del Galatasaray en las líneas ofensivas, en caso de traspaso”.

Destacan que su contrato expiró en Pumas de la Liga MX y su valor en el mercado es de 250,000 euros, por lo cual, están dispuestos a ficharlo y que sea parte del plantel que encare la temporada de redención en la Superliga turca.

Bryan Mauricio Lozano tiene 25 años y ha militado en Pumas y Pumas Tabasco. Su oportunidad para consolidarse en primera división no llegó y por eso decidió viajar a Europa a seguir los pasos de su hermano.

William Francis Ralph Grede, su representante lo ha impulsado.

“Voy a estar como un mes con el Galatasaray, por una invitación, puede ser antes, depende como me vaya. Si en dos semanas o tres semanas los convenzo, me dicen que me quede, sino habrá que seguir buscando, porque hay otros dos equipos de Estambul y uno de Alemania, pero el plan es quedarme ahí”, comenta Bryan Mauricio Lozano.

El hermano del ‘Chucky’, Mauricio Lozano estuvo en las fuerzas básicas de Pumas y pasó por la filial de Tabasco. Aunque al final no fue renovado por el equipo universitario. La puerta se la abre el Galatasaray de Turquía, para ponerse a prueba a partir del 14 de abril.

