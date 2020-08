Bruno Valdez sufre ruptura parcial de ligamento cruzado.

Las Águilas del América confirmaron este sábado por la noche una severa lesión en la rodilla izquierda del defensa paraguayo Bruno Valdez que tuvo en una desafortunada jugada con Vincent Janssen en el juego ante Rayados.

“Después de haber sido sometido a una resonancia magnética. El defensa paraguayo presenta una lesión severa en la rodilla izquierda. Con una ruptura parcial del ligamento cruzado anterior y una lesión parcial del ligamento colateral medial”. Informó el club en un comunicado oficial.

“Bruno será valorado por cirujanos para determinar el tratamiento a seguir”. Concluyó el comunicado del Club América.

La desafortunada jugada se dio sobre el minuto 18 del partido, cuando en una disputa por el balón. El holandés Vincent Jansssen cayó sobre la rodilla del zaguero sudamericano Bruno Valdez. Quien se quedó tendido y debió salir en camilla directo al hospital.

Mientras que el partido correspondió a la Fecha 6 del Guard1anes 2020 BBVA MX, en el que Rayados se impuso 1-3 al América en el Estadio Azteca.

Además el técnico de las Águilas, Miguel Herrera, reveló que no le importan las jerarquías de jugadores en el equipo. Pues varios le quedan a deber y va a meter a quienes tengan el orgullo para defender la playera. Esto lo dijo tras la derrota frente a Rayados por 1-3 en el Azteca.

Finalmente “hay que estar atentos a marcar al jugador que me toca, en el tercero lo dejan pasar como si nada, eso sí molesta, si pone en duda quien va a iniciar jugaré con los que meten y pongan el orgullo, hoy más que con conciencia y buen futbol tenemos que jugar con orgullo. Nombres no me importan, quienes estén metiendo es quien es van a jugar”.

