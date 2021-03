Bruno Valdez responde al Bofo Bautista y al Pollo Briseño.

El jugador del América emitió su opinión sobre los extranjeros y la identidad de su equipo.

Quiere estar presente en el Clásico Nacional ante Chivas, pero también entró en el juego de ‘calentar’ el compromiso y defendió al Club América de las polémicas declaraciones que emitieron el ‘Pollo’ Briseño y ‘Bofo’ Bautista.

Valdez aseguró que la identidad del América es ganar todos los torneos en donde participan, además de que el conjunto azulcrema ha aportado varios jugadores a selecciones sudamericanas en los últimos años, por lo que descartó que llegue al equipo puro “petardo”.

“El Club América tiene una identidad muy clara porque cada temporada peleamos por un título, es el objetivo muy claro por el cual estamos compitiendo y no nos conformamos con calificar a Liguilla, es muy exigente, pero es algo que a un jugador le ayuda mucho porque en lo personal ayuda a crecer.

“Es una opinión de él (‘Bofo’ Bautista), creo que fue en la Copa América que América tuvo más jugadores internacionales prestados a sus selecciones y con eso digo todo”, Bruno Valdez declaró en exclusiva para Línea de 4 de TUDN.

Por último, elogió las capacidades del goleador de Chivas, José Juan Macías. Quien lo hace ser mejor defensa y no puede esperar para volverlo a enfrentar. Después de varios meses de no pisar una cancha por una lesión.

“Me gusta mucho su forma de jugar, sabe lo que tiene que hacer, tiene esa virtud. Y si me gustó mucho enfrentarme a él porque me gusta enfrentar a los jugadores buenos que me tome el tiempo para enfrentarlos”, declaró.

