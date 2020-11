Bruno Valdez habla de su regreso con América.

Bruno Valdez, central paraguayo del América, habló en entrevista exclusiva con Adrián Esparza Oteo, reportero de TUDN, y contó que regresará dentro del primer trimestre de 2021, además de que desea hacerlo con gol.

“Estuvimos platicando con la parte médica, el doctor y la parte de fisioterapia, dicen que estoy para la última semana de febrero o la primera de marzo”, comentó el futbolista sudamericano tras sufrir una rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha .

Las ganas que tiene por volver a las canchas son tantas que asegura volverá a la concentración con mucho tiempo de antelación y, sobre todo, quiere hacerlo con un gol de por medio.

“Estoy pensando que cuando nos ponen el horario de la presentación para la concentración me voy a ir yo creo tres horas antes (risas) para estar en el hotel esperando a mis compañeros. En el vestuario va a ser algo muy emotivo. Dentro de la cancha me veo haciendo un gol, estoy pensando en hacer un gol a mi vuelta”.

Asimismo dijo que ver los partidos a distancia en el Guard1anes 2020 BBVA MX , donde pese a los gritos sus compañeros no lo escuchan, le genera nervios, pues desearía dar indicaciones en el terreno de juego para resolver los partidos.

“Me siento muy nervioso porque mis compañeros no me escuchan, yo desde adentro de la cancha suelo putear. Alzar la voz y por lo menos me escuchan. Veo los espacios o jugadas donde uno dice. ‘No, porqué no giró para este lado, porqué no la pasó a fulano, porqué no definió así o porqué no defendió así’. Desde afuera se ve más fácil opinar”.

Bruno Valdez aseguró que sus compañeros en el América lo extrañan, pero será hasta febrero o marzo cuando al fin pueda estar junto a ellos.

“La verdad casi todos me están diciendo que me extrañan por el compañerismo que tenemos todos. Tengo una competencia muy buena en mi puesto, sabemos la capacidad que tienen mis compañeros para estar ahí. Es un tema de compañerismo de estar ahí y que me hagan sentir adentro también”, comentó el zaguero paraguayo a TUDN.

