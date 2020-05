Bruno Marioni confiesa que defecó en la cancha en pleno juego. El futbol ha regalado a sus aficionados momentos memorables. Desde el legendario gol de Diego Armando Maradona en la Copa de Mundo de 1986, hasta la increíble chilena de Cristiano Ronaldo con Real Madrid en la Champions League.

Sin embargo, también ha dejado sucesos bizarros y ridículos, como uno que le aconteció al ex entrenador de Pumas, Bruno Marioni. En entrevista con Luis García, el argentino reveló que durante un partido de la Copa del Rey, las inclemencias del tiempo le provocaron un malestar estomacal y tuvo que defecar en media cancha.

“En la Copa del Rey con Tenerife, me toca jugar contra Lanzarote, en una isla. Arrancamos el partido a las siete de la tarde, y hacía 33, 34 grados, estaba pesadísimo, húmedo, y vino este cambio de clima tropical y el segundo tiempo lo arrancamos a jugar con 20 (grados). Con esto de estar todo transpirado me empezaron a agarrar retorcijones. Llegó un momento en que estaban pasando a otro nivel”, comentó el ‘Barullo’.

Marioni mencionó que pidió su cambio, debido a esta situación, al entrenador de Tenerife, empero, este respondió que ya no contaba con sustituciones, por lo que ordenó que continuará en el campo. El ex delantero de los Pumas aseguró que aprovechó un momento en que sus contrincantes anotaron un gol para evacuar sus intestinos en media cancha, ante la vista de todos.

“Lo llamé a Pepe Mel, que era el entrenador, y le digo ‘Pepe, cámbiame’ y me dice ‘no, no tengo más cambios‘. ‘Es que tengo que ir al baño‘, ‘no tengo más cambios’. Me doy vuelta, sigo y por ahí nos hacen el tercer o cuarto gol y yo la verdad que no aguantaba más. Estaba todo de blanco. Veo que los de Lanzarote estaban allá, todos festejando, me puse en cuclillas en la mitad de la cancha y dije ‘bueno, que sea lo que Dios quiera…’. Que la gente se imagine lo que hice”, añadió.

Pero esto no fue el final de una tarde de pesadilla. El ‘Barullo’ relató que volvió a sentir ganas de defecar, por lo que abandonó el campo y se fue al vestidor, el cual encontró cerrado. Con este nuevo tropiezo, Marioni optó por liberar su pesada carga y cambiarse el uniforme sucio.

“A los cinco minutos metieron otro gol y me agarró lo mismo, me voy y le dije al técnico ‘voy al baño‘, llego y estaba la puerta cerrada, así que otra vez. Estaba el utilero, me cambié de ropa y jugué los últimos 10 minutos del partido. Perdimos 5-0“, concluyó.

