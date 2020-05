Brujas es proclamado campeón en la Liga belga.

En primer lugar la Asamblea General de la Liga Profesional de Fútbol Belga, formada por los equipos de las dos primeras divisiones del país.

El Waasland-Beveren, último clasificado, descenderá de manera automática a la segunda división.

También se acordó que la temporada 2020/21 se jugará con 16 equipos, respetando la estructura actual, pero con una versión abreviada del playoff que decide al equipo campeón.

Mientras que la fórmula habitual del campeonato volverá para la edición 2021/22.

This is your captain speaking! 💙🖤 #KAMP16EN pic.twitter.com/kH2DiyoNoS

— Club Brugge KV (@ClubBrugge) May 15, 2020