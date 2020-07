Bruce Arians portará mascarilla durante la temporada de la NFL. Pese a formar parte del grupo de riesgo de complicaciones por COVID-19, Bruce Arians, head coach de los Bucaneros de Tampa Bay, confirmó que estará presente en las bandas durante los partidos y descartó dirigir a su equipo desde un palco. El entrenador reveló que usará mascarilla y una careta para protegerse a lo largo de la temporada 2020 de la NFL.

“No existe la posibilidad de que dirija desde un palco. Una vez que consiga una careta que me guste, tendré mi máscara y careta y no podré escupirles, de todos modos”, declaró el pintoresco Arians en entrevista con ESPN.

Bruce Arians says he's comfortable with #NFL COVID safety protocols. Says he'll wear a mask. Biggest concern is players becoming infected outside locker room, and bringing inside the @Buccaneers locker room @fox35orlando

El head coach de los Bucaneros mostró su confianza en los protocolos de seguridad y sanitarios que implementó la Liga para celebrar la campaña durante la pandemia de COVID-19. Además, resaltó el comportamiento de todos los jugadores y entrenadores por los cuidados adoptados.

“Tengo mucha confianza. Pienso que los protocolos que se han impuesto son extremadamente seguros y serán coaches, jugadores y empleados siendo inteligentes afuera de los edificios. Nadie se va a enfermar aquí, porque todos tendrán una prueba negativa para ingresar al edificio, así que hay que enfermarse en otro lugar. Simplemente tendremos que tener mucha disciplina este año, y tengo mucha confianza de que lo haremos”, añadió.

Bucs coach Bruce Arians said there was no doubt that he’d coach this year, despite his age and history of health issues placing him at a higher risk for COVID-19. He’s not coaching from a box either. https://t.co/qzwYtHr2sy

— JennaLaineESPN (@JennaLaineESPN) July 28, 2020