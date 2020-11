Broncos y Vikingos detectan casos de COVID-19. Este viernes, dos equipos más de la NFL tuvieron que implementar los protocolos de COVID-19 tras detectar contagios. De acuerdo a Ian Rapoport, insider de NFL Network, los Broncos de Denver y los Vikingos de Minnesota confirmaron cada uno a un jugador contagiado por el virus SARS-CoV-2.

Según Tom Pelissero, Todd Davis, apoyador de Minnesota, y Graham Glasnow, guardia de Denver, fueron los elementos que arrojaron un resultado positivo en la última ronda de tests practicados por estos clubes. Ambos jugadores fueron puestos en la lista de reservas/COVID-19 y los equipos comenzaron un proceso de rastreos de contactos.

Pese a estos contagios, Rapoport aseguró que los partidos de este fin de semana de ambas franquicias se desarrollarán conforme a lo programado. Los Vikingos se enfrentarán a los Empacadores de Green Bay, mientras que los Broncos jugarán ante los Cargadores de Los Ángeles, ambos juegos con el domingo 1 de noviembre.

Asimismo, debido a esta situación, los Broncos sostuvieron sus actividades de este viernes de manera virtual y tienen planeado regresar a sus instalaciones el sábado. “El equipo está programado para regresar al centro de entrenamiento UCHealth para el día de maña”, informó Denver en un comunicado de prensa.

Hey everybody. I appreciate all the well wishes. Feeling pretty good right now. I’m hoping to stay healthy through this and get back out on the field as soon as I can. Until then, stay safe and go Broncos!

— Graham Glasgow (@gglasgow61) October 30, 2020