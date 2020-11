Brizio niega palabras de Roberto García Orozco.

El presidente de la Comisión de Árbitros, Arturo Brizio, desmintió las palabras de Roberto García Orozco, quien señaló que existían equipos que lo vetaron y pedían que no les tocaran ciertos silbantes y dio el ejemplo de América.

“Nosotros no recibimos ningún tipo de presión, los equipos han sido muy respetuosos y hay una gran comunicación. Pero de ahí a que un equipo pida o diga ‘no quiero a Fulano o pido Perengano’, no es así, de ninguna manera, lo afirmo categóricamente”, dijo en Línea de 4 de TUDN.

Brizio señaló que el exárbitro es uno de los mejores de la última época, pero eso debía señalarlo en su momento, no ya en su retiro.

“Roberto García Orozco es una súper estrella, fue un árbitro muy importante. Las inconformidades se tienen que ventilar en el seno de donde estamos metidos. En este caso cuando es un árbitro activo, en la Comisión de Árbitros”, contó.

Sobre la situación de César Arturo Ramos que no tuvo partido asignado para la Jornada 15 del Guard1anes 2020 BBVA MX. Negó que haya sido por castigo por la discusión que tuvo con Miguel ‘Piojo’ Herrera.

“César no fue castigado por ninguna manera. Hay temas administrativos en cuanto a la finalización. Y cómo se debe manejar el árbitro que no nos dejaron contentos”, confió.

García Orozco habló durante una entrevista otorgada para W Radio.

“Yo considero que me vetaron varias veces de no pitarle al América por aplicar el reglamento. Mucho tiempo no le arbitré yo, algo parecido a lo que sucede con César porque prácticamente cada vez que me tocaba arbitrarle estaba Miguel o tenía yo jugadas donde aplicaba la regla”. Comentó en la entrevista.

Arturo Brizio quiso terminar la polémica de las declaraciones en Línea de 4. Y además comentó que ya están designados los árbitros que formarán parte de la Liguilla en la Liga BBVA MX.

