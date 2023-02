Brilla Rebaño Chivas Veracruz.

En la Categoría Biberón levantó la Copa en la Liga de la Finca Jr. La organización rojiblanca sumó dos terceros lugares. Rebaño Chivas Veracruz se alista para el Torneo Internacional de Escuelas Chivas en Guadalajara.

Rebaño Chivas Veracruz arrancó en 2023 con el pie derecho y con un camino promisorio, no sólo a nivel regional, sino a nivel nacional e internacional.

La participación de Rebaño Chivas Veracruz ya dio sus primeros frutos de este año con un título en la categoría Biberón en la Liga Finca Jr, agregando dos terceros lugares.

Brilla Rebaño Chivas Veracruz

En la categoría Biberón, con la dirección técnica de Jorge Téllez, Rebaño Chivas Veracruz se coronó campeón de Copa, pero no sólo eso sino que en el camino por la disputa de la liga, André Flores pelea el título de goleo individual

En la categoría Infantil “BB”, Rebaño Chivas Veracruz, también con la batuta de Jorge Téllez, obtuvo la tercera posición del torneo de Copa, similar logro alcanzado por la organización en la Infantil ‘A” con la conducción de Eric Manitas y Wendy Morales.

Destacar en la categoría Infantil “B” la cuarta posición de Copa obtenida por Rebaño Chivas Veracruz, luego de una larga tanda de tiros penales, instancia que puso a prueba de manera positiva el arrojo de los futbolistas rojiblancos bajo la vigilancia de Eric Manitas y Wendy Morales.

Dentro de esta misma Liga de Finca Jr está pendiente por disputar la tercera posición de la Categoría Juvenil “A”, bajo la dirección técnica de la profesora Cristhian Espinobarros.

Inician trabajos en el Óvalo de Tuxtla Gutiérrez

FEMADAC realiza entrega de Cascos de Plata 2022

Finalmente, en la Super Liga que se desarrolla en la cancha Valentín Ruiz Obregón de la Ciudad Deportiva Leyes de Reforma, Rebaño Chivas Veracruz se adjudicó la tercera posición del Torneo de Copa en la categoría Infantil “B”.

PREPARACIÓN

En las categorías Juvenil “B” y Juvenil “C”, la actividad se ha centrado en la Liga Municipal de Boca del Río y en breve se incorporarán a la Liga Finca Jr, de cara al Torneo Internacional de Escuelas Chivas, del 9 al 14 de abril en Guadalajara, Jalisco.

Señalar que Veracruz dejó huella en la edición pasada justo cuando obtuvo el título en la Sub 13 dejando un grato sabor de boca.

Brilla Rebaño Chivas Veracruz.

Asimismo y dentro de la internacionalización de la organización, entrenadores del Rebaño Chivas Veracruz fueron seleccionados para realizar la Clínica Barca Academy (Academia Oficial del Club de Futbol Barcelona), que del 8 al 12 de febrero se llevó a cabo en los Campos Bertha, a tres minutos de Paso del Toro.

ATENTA INVITACIÓN

Rebaño Chivas Veracruz reiteró la invitación a los niños y jóvenes para incorporarse a la familia rojiblanca en las categorías: Biberón, Infantil BB, Infantil B, Infantil A, Sub 13, Sub 15 y Sub 17. De igual forma, Rebaño Chivas Veracruz informa que cuenta con la participación activa en la Liga Nacional Juvenil Scotiabank.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ