Brilla Mazoco en la Liga Municipal de Beisbol de Isla.

El equipo de Mazoco continuó con su paso arrollador en el inicio de la Liga Municipal de Beisbol de Isla tras aplastar en su casa a San Ramón, en uno de los cinco partidos que se disputaron en la tercera jornada de actividades.

Con una ofensiva espectacular y explosiva, el actual líder del campeonato no tuvo piedad de su contrincante y deleitó a los aficionados que se dieron cita en el campo de beisbol de Mazoco al humillar 22-4 a la novena de San Ramón.

Destaca Mazoco en la Liga Municipal de Beisbol de Isla

Con este resultado, Mazoco mantuvo su condición de invicto al llegar a tres ganados y este domingo buscará mantenerse en lo más alto del standing cuando visite a Macuile. En un compromiso que promete grandes jugadas y emociones.

Por lo tanto, en otros resultados de la tercera jornada de la Liga Municipal de Beisbol de Isla, los Piñeros de Isla derrotaron en el estadio Alberto Cházaro Lagos al conjunto de Coyolar. En duelo que cimbró las gradas de este mítico parque de pelota de la región de Papaloapan.

En lo que fue una feria de carreras, La Unión defendió su feudo y doblegó 14-11 a La Loma. En San Nicolás, el conjunto local superó 9-7 a Macuile, en duelo apretado que mantuvo a los aficionados a la expectativa.

Finalmente, Loma Alta impuso sus condiciones en su casa al vencer 9-4 a La Ceiba y se mantuvo como uno de los candidatos a pelear por el cetro de este campeonato. El duelo entre Las Cruces y El Corte fue suspendido por condiciones climatológicas adversas.

Este domingo, las actividades continuarán con los duelos entre La Seiva vs Piñeros de Isla, Coyolar vs Las Cruces, La Loma vs Loma Alta, San Ramón vs La Unión, Macuile vs Mazoco y El Corte vs San Nicolás.

