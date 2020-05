Brian Lozano coquetea con el Sevilla. Para el siguiente certamen, Santos Laguna perdería a una de sus estrellas. Brian Lozano ha despertado el interés de varios equipos europeos, sin embargo, el uruguayo ya tendría escogido su nuevo destino.

De acuerdo con el portal digital ‘Tenfield’, Julen Lopetegui, técnico del Sevilla, habría mostrado interés en el talento del ‘Huevo’ previo al parón por COVID-19. Ante el interés, el uruguayo confesó que le gustaría defender los colores sevillanos.

Pese a los rumores, Lozano prefiere no hacerse ideas hasta que existe la posibilidad real de emigrar a LaLiga.

“Pero no hay que ilusionarse de más porque uno todavía no sabe nada en concreto o qué tan real sea. Sí veo las noticias del supuesto interés. No es nada menor que un entrenador de esa magnitud se fije en uno, pero no me puedo ilusionar con algo que no sea cierto por el momento”, destacó Lozano.